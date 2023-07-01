مصرع سائق السباق الهولندي فان هوف في حادث مروع (فيديو)

لقي السائق الهولندي الشاب ديلانو فان هوف مصرعه، اليوم السبت، متأثرا بإصابات تعرض لها، إثر حادث خلال سباق للسيارات على مضمار سبا-فرانكورشان البلجيكي.

وكان السائق (18 عاما) الفائز بلقب بطولة "فورمولا 4" الإسبانية في 2021 يقود لفريق "إم.بي الهولندي" خلال جائزة بلجيكا الكبرى، في حلبة مبتلة ضمن بطولة أوروبية لسباقات السيارات.

😭😭😭



Dilano van 't Hoff crash footage pic.twitter.com/han31JnVjG — Happy Racer 😄 🏎️ (@HappyRacer19) July 1, 2023

وقال فريق "إم.بي الهولندي" على "تويتر" إن "الفريق حزين للغاية للإعلان عن وفاة سائقه ديلانو فان هوف نتيجة حادث خلال ثاني سباقات بطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية المدعومة من فريق ألبين، على مضمار سبا-فرانكورشان".

El piloto Dilano Van t'Hoff, que competía en el Campeonato de Fórmula Regional Europea, previa a las 24 Horas de Spa-Francorchamps, falleció tras ser impactado por otro carro durante un accidente múltiple en la salida de la curva Eau Rouge.



🎥 Aficionado pic.twitter.com/WRjpu6mnDG — El Deportivo (@ElDeportivo_Ven) July 1, 2023

وأضاف: "نشعر بحزن عميق إزاء فقدان واحد من ألمع المواهب الهولندية الذي جلب الكثير من الطاقة لفريقنا خلال الأعوام التي تواجد فيها معنا. ديلانو كان جزءا من عائلتنا منذ ظهوره الأول في السباقات مع فريق إم.بي عام 2021".

وأبدى الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول"، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا-1، حزنا عميقا، وغرد عبر "تويتر" بأنه "حزين للغاية لسماع النبأ بشأن ديلانو اليوم. أود تقديم التعازي لعائلة ديلانو ومحبيه. ارقد في سلام".

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.



Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.



Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”



Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN — Formula 1 (@F1) July 1, 2023

ومن جانبه، ذكر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) أنه "يقدم التعازي لعائلة وأصدقاء ديلانو فان هوف ولفريق إم.بي موتورسبورت".

وتجدر الإشارة إلى أن المضمار نفسه كان قد شهد وفاة سائق "فورمولا-2" الفرنسي أنطوان هوبيرفي عام 2019.

المصدر: وكالات