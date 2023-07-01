في سن الـ45.. بوفون يتلقى عرضا للعب في الدوري السعودي

بات الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي بارما، أحدث الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا للصحفي الإيطالي المطلع جيانلوكا دي مارزيو، فإن بوفون تلقى عرضا للاحتراف في الدوري السعودي.

وأكد الصحفي "الموثوق" أن بوفون (45 عاما) لا يزال يفكر في مستقبله، وسيتخذ القرار النهائي في الساعات المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال.

وأوضح أن بوفون، الذي اعتزل اللعب الدولي في 2018، لديه عقد لموسم آخر مع بارما، وقد يستمر في إيطاليا إذا قرر البقاء في الملاعب، لكنه لا يمانع خوض تجربة جديدة.

وفتح انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في يناير الماضي، الباب أمام النجوم للانتقال إلى دوري "روشن".

وأقدمت بعض الأندية السعودية على عقد صفقات ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع عدد من اللاعبين البارزين من الدوريات الأوروبية حتى الآن، على غرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي المنضمين إلى صفوف اتحاد جدة، والبرتغالي روبن نيفيز إلى صفوف الهلال وغيرهم.

المصدر: وكالات