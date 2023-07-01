ليفربول يحسم صفقة ضخمة استعدادا للموسم الجديد

حسم نادي ليفربول ثاني صفقاته للموسم الجديد 2023-2024، بتوصله لاتفاق لضم المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ الألماني.

وأكد خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ليفربول سيدفع الشرط الجزائي في قيمة عقد سوبوسلاي مع لايبزيغ والمقدر بـ70 مليون يورو لضمه رسميا دون الدخول في مفاوضات مع النادي الألماني حول قيمة الانتقال، مشيرا إلى أن ليفربول اتفق مع اللاعب المجري على الشروط الشخصية في عقده وسيجري الفحوصات الطبية المعتادة خلال الأيام القليلة القادمة.

BREAKING: Dominik Szoboszlai to Liverpool, here we go! Understand RB Leipzig are now informed that Liverpool have triggered the release clause. 🚨🔴🇭🇺 #LFC



€70m deal done, to be signed soon.



Personal terms agreed, Szobo’s ready for medical tests soon.



Huge signing for #LFC. pic.twitter.com/FjLLyGq68a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023

ويبلغ سوبوسلاي 22 عاما ولعب 46 مباراة مع لايبزيغ في مختلف المسابقات الموسم المنصرم وسجل 10 أهداف وصنع 13 آخرين.

وبات سوبوسلاي ثاني لاعب يضمه ليفربول هذا الصيف بعد بطل العالم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون.

يذكر أن ليفربول لن يشارك في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم في المركز الخامس، وسيكتفي بالمشاركة في الدور الأوروبي.

المصدر: فابريزيو رومانو