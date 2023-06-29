بعد أيام من انضمامه لاتحاد جدة.. كانتي يستحوذ على فريق لكرة القدم في استثمار مفاجئ

أقدم لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي، نغولو كانتي، على استثمار مفاجئ باستحواذه على نادي "روايال إكسلسيور فيرتون" البلجيكي من الدرجة الثالثة.

وأعلن النادي عن هذه الخطوة اليوم الخميس، في بيان بعنوان "بلدة صغيرة، أحلام كبيرة!".

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وأضاف النادي البلجيكي في بيانه بالتأكيد على أن كانتي "مدفوعا بشغفه بكرة القدم، فإن هدفه هو الاستمرار في إعادة هيكلة النادي من أجل ترسيخ أسسه وتحقيق الاستقرار للعاملين به وإحياء تقليده في التدريب من خلال أكاديمية الشباب".

واستكمل كانتي، قبل أيام، انتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد ست سنوات في تشيلسي، حيث ورد أنه سيحصد أكثر من 100 مليون دولار طوال مدة عقده مع نادي الاتحاد.

وفاز كانتي بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018، فضلا دوري أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي عام 2021، كما كان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة مع ليستر عام 2016 وتشيلسي عام 2017.

المصدر: أ ب