دورة هامبورغ.. شفيونتيك تتابع انتصاراتها والمصرية ميار تودع

تابعت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، انتصاراتها إذ بلغت ربع نهائي دورة هامبورغ الألمانية للتنس على الملاعب العشبية، فيما غادرت المصرية ميار شريف من الدور الثاني.

وفازت شفيونتيك على السويسرية جيل تيخمان 6-3 و6-1، بينما خسرت ميار شريف أمام الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-1 و6-7 و3-6 في ساعتين و51 دقيقة.

وتكافح البولندية شفيونتيك لفرض كلمتها على الملاعب العشبية، حيث لم تتجاوز الدور الرابع في بطولة ويمبلدون، بعد أن وصلت على الأقل إلى الدور نصف النهائي في جميع البطولات الثلاث الكبرى الأخرى. وقالت عقب فوزها "أعتقد أنها أول مباراة لي في ربع نهائي على الملاعب العشبية، وأنا متحمسة للغاية".

وتابعت بالقول "بالتأكيد، كانت أمسية جيدة. كنت سعيدة بأدائي. شعرت أن كل شيء تحت السيطرة، وهذا رائع".

وضربت شفيونتيك موعدا في ربع النهائي مع الروسية آنا بلينكوفا، التي فازت على الكندية ليلى فرنانديز بنتيجة 7-5 و6-2.

المصدر: وكالات