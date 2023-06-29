رسميا.. توتنهام يتعاقد مع صانع الألعاب الإنجليزي ماديسون

أتم نادي توتنهام، تعاقده مع صانع الألعاب الإنجليزي جيمس ماديسون من ليستر سيتي الهابط إلى الدرجة الثانية، بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات.

ووقع الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عاما على عقد لمدة خمس سنوات.

We are delighted to announce the signing of James Maddison!



Let's go, Madders 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2023

وبهذا الانتقال، سيعزز تواجد ماديسون فريق توتنهام الذي يفتقر إلى لاعب من طينته منذ رحيل الدنماركي كريستيان إريكسن في العام 2020.

وبدأ ماديسون مسيرته الكروية مع نادي كوفنتري سيتي قبل أن ينضم إلى نوريتش سيتي في يناير 2016.

وانتقل ماديسون إلى ليستر في العام 2018 وفي خمسة مواسم لعب 203 مباراة وسجل 55 هدفا، وساعد الفريق في الفوز بكأس إنجلترا.

وأحرز صانع الألعاب المتألق، 10 أهداف الموسم الماضي في مشوار هبوط ليستر.

على الصعيد الدولي، خاض ماديسون ثلاث مباريات مع منتخب "الأسود الثلاثة".

المصدر: أ ف ب