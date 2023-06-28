قاضي إسباني يدعو لإيقاف نجم ريال مدريد فالفيردي

اقترح قاضي التحقيق على لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، توقيف نجم ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي، 5 مباريات بعد لكمه أليكس بايينا لاعب فياريال في أبريل الماضي.

واستند قاضي التحقيق في طلبه هذه العقوبة، إلى أقوال اللاعبَين وتقرير الشرطة للوقائع، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وذكرت "آس"، أن تنفيذ العقوبة يعني غياب لاعب الوسط الأوروغوياني عن مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الجديد ضد أتلتيك بلباو، وألميريا، وسيلتا فيغو، وخيتافي، وريال سوسييداد.

وبعد مباراة ريال مدريد وفياريال التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الثامن من أبريل الجاري، انتظر فالفيردي لاعب فياريال بايينا خارج الملعب ووجه إليه لكمة ردا على قيام بايينا بركل اللاعب الأوروغوياني خلال اللقاء واستفزازه بقوله: "ابكِ الآن، لأن ابنك لن يولد".

وبعد تعرضه للاعتداء، قدم بايينا شكوى ضد فالفيردي أمام الشرطة الإسبانية.

المصدر: وكالات