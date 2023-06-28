تصرف "زيزو" في لقاء الزمالك وغزل المحلة يثير ضجة واسعة

فاجأ نجم نادي الزمالك، أحمد مصطفى "زيزو"، جماهير فريقه بمغادرته ملعب مباراة "الأبيض" ضد ضيفه غزل المحلة بعد استبداله مباشرة.

واستضاف الزمالك نادي غزل المحلة أمس الثلاثاء لحساب الجولة الـ16 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل "زيزو" هدف التقدم للزمالك بعد مرور 14 دقيقة فقط من عمر المباراة وتم استبداله في بداية الشوط الثاني لصالح قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ولم يتقبل "زيزو" قرار مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو باستبداله، ليغادر الملعب قبل نهاية المباراة وهو ما أثار ضجة واسعة بين جماهير الزمالك.

وانتقد بعض مشجعي الزمالك "زيزو" بسبب تصرفه، فيما تساءل البعض الآخر عن سبب استبدال أوسوريو لنجم فريقه الأول في وقت مبكر من المباراة.

واللافت، أن بديل "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سجل هدفا بعد دخوله ليمنح الزمالك الفوز بنتيجة 2-0.

وكان "زيزو" قد سجل أمس هدفه العاشر بقميص الزمالك في الدوري هذا الموسم، ليحتل وصافة قائمة هدافي المسابقة.

المصدر: وكالات