مدرب منتخب السنغال يعلق على أنباء انتقال ماني للدوري السعودي

كشف المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه، مصير نجم "أسود التيرانغا" ساديو ماني، في ظل الأنباء القوية عن تلقيه عروضا مغرية للانتقال للدوري السعودي.

وأكد مدرب منتخب السنغال، على أن عقد ماني مع فريقه الحالي بايرن ميونخ، مستمر حتى صيف 2025، ولا توجد أي نية لدى اللاعب بالرحيل عن الفريق البافاري هذا الصيف.

Sadio Mané manager Cissé: “I haven't heard about approaches from Saudi — what's certain is that he stays at Bayern. He signed for 3 years”. 🔴🇸🇳



“He spent one year and still has two. So yes, for now he stays at Bayern”, told @2stvsenegal. pic.twitter.com/sQmmrOqPw0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023

وأضاف سيسيه في تصريحات نقلها خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو: "لم أسمع عن العروض السعودية.. الأمر المؤكد هو أنه سيبقى في بايرن ميونخ. وقع لمدة 3 سنوات".

وأكمل "لقد أمضى (ماني) سنة واحدة في عقده ولا يزال لديه سنتان. لذا نعم، سيبقى الآن في بايرن".

المصدر: فابريزيو رومانو