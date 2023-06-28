لم يجد من يثق به.. مشجع برازيلي يترك كل ما يملك لنيمار بعد وفاته

قرر مشجع برازيلي أن يورث بعد مماته كل ما يملك لنيمار، للتعبير للنجم البرازيلي عن حبه وعشقه.

وقال المشجع المجهول إنه فضلا عن عشقه للمنتخب البرازيلي ولكرة القدم البرازيلية فإن قصة حياة نيمار تشبهه تماما مما دفعه إلى ترك وصيته رسميا للمهاجم البرازيلي.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "متروبوليس" البرازيلية: "صحتي ليست على ما يرام ولا يوجد من أثق في ترك ممتلكاتي له بعد وفاتي.. لا أريدها أن تذهب إلى الحكومة أو الأقارب".

وأضاف المشجع البالغ من العمر 30 عاما أنه حاول دون جدوى منح أصوله للاعب البرازيلي الدولي من قبل، لكن الوصية كانت طريقة قانونية للقيام بذلك ووقعت الوثيقة من قبل كاتب عدل في بورتو أليغري.

وأكمل المشجع: "أعرف أنه (نيمار) قبل كل شيء، ليس جشعا، وهو أمر نادر بعض الشيء هذه الأيام".

ويعتبر نيمار المحترف في صفوف باريس سان جيرمان من أصحاب الملايين أصلا، فهو واحد من أعلى الرياضيين دخلا في العالم حيث تقدر أرباحه بنحو 85 مليون دولار لعام 2023 وفقا لمجلة "فوربس".

المصدر: indiatimes.com