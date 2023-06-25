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لقطة مؤثرة.. حسين الشحات يتسلم عقد التجديد من يد والدته ويقبلها (فيديو)

الرياضة

لقطة مؤثرة.. حسين الشحات يتسلم عقد التجديد من يد والدته ويقبلها (فيديو)
twitter/AlAhly
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خطف لاعب نادي الأهلي المصري، حسين الشحات ووالدته، الأضواء ليلة الأحد أثناء الإعلان عن تجديد اللاعب مع "المارد الأحمر" لثلاث سنوات أخرى حتى عام 2026.

ونشر حساب نادي الأهلي الرسمي على موقع "تويتر" لقطات مصورة تظهر حضور والدة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لمراسم تجديد العقد.

ووجهت والدة الشحات رسالة لنجلها، قائلة: "نادي الأهلي بيتنا.. وعمرنا ما نسيب النادي الأهلي ولو بكنوز الدنيا".

كما ظهر حسين الشحات وهو يقبّل يد والدته، ليلاقي فعله استحسانا كبيرا، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الشحات قد انضم لصفوف نادي الأهلي في عام 2019، قادما من نادي العين الإماراتي، وشارك منذ ذلك الحين في 172 مباراة، سجل خلالها 39 هدفا وقدم 42 تمريرة حاسمة، كما حصد برفقة النادي عددا من البطولات.

المصدر: "twitter/AlAhly"

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