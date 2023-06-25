لقطة مؤثرة.. حسين الشحات يتسلم عقد التجديد من يد والدته ويقبلها (فيديو)

خطف لاعب نادي الأهلي المصري، حسين الشحات ووالدته، الأضواء ليلة الأحد أثناء الإعلان عن تجديد اللاعب مع "المارد الأحمر" لثلاث سنوات أخرى حتى عام 2026.

ونشر حساب نادي الأهلي الرسمي على موقع "تويتر" لقطات مصورة تظهر حضور والدة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لمراسم تجديد العقد.

النادي الأهلي بيتنا .. وعمرنا ما نسيبه ولو بكنوز الدنيا ❤️ pic.twitter.com/4GiKa9b0cw — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 24, 2023

ووجهت والدة الشحات رسالة لنجلها، قائلة: "نادي الأهلي بيتنا.. وعمرنا ما نسيب النادي الأهلي ولو بكنوز الدنيا".

تستمر رحلة لاعبنا حسين الشحات في أعظم نادي في الكون ❤️ 🦅😍 pic.twitter.com/W2sX4n1g7o — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 24, 2023

كما ظهر حسين الشحات وهو يقبّل يد والدته، ليلاقي فعله استحسانا كبيرا، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الله الله يا حسين 🥹 والدة حسين الشحات تسلم العقد لحسين للتوقيع الله يبارك في صحتها وعمرها يارب 🙏 @husseinelshahat



pic.twitter.com/uHseRmgGQN — ستوديو الأهلي (@Ahlystudio) June 24, 2023

امضي يا حسين. النادي الأهلي زي بيتنا

٢٤ يونيو ٢٠٢٣..

والده لاعبنا حسين الشحات..

على راسنا و عنينا يا ست الناس ❤️❤️ pic.twitter.com/e5Rgh1xyvE — مۭــحۡــمۭــۏد انوُرٍ Mahmoud Anwar (@mahmoudanwar74) June 24, 2023

🗣️ والدة حسين الشحات: "امضي يا حسين.. الأهلي ده بيتنا.. وعمرنا ما هنسيبه ولو بكنوز الدنيا"



الله يبارك في أم حسين وجميع أمهاتنا ❤️ pic.twitter.com/Is5M6DOg0O — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) June 25, 2023

وكان الشحات قد انضم لصفوف نادي الأهلي في عام 2019، قادما من نادي العين الإماراتي، وشارك منذ ذلك الحين في 172 مباراة، سجل خلالها 39 هدفا وقدم 42 تمريرة حاسمة، كما حصد برفقة النادي عددا من البطولات.

المصدر: "twitter/AlAhly"