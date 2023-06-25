لقطة مؤثرة.. حسين الشحات يتسلم عقد التجديد من يد والدته ويقبلها (فيديو)
خطف لاعب نادي الأهلي المصري، حسين الشحات ووالدته، الأضواء ليلة الأحد أثناء الإعلان عن تجديد اللاعب مع "المارد الأحمر" لثلاث سنوات أخرى حتى عام 2026.
ونشر حساب نادي الأهلي الرسمي على موقع "تويتر" لقطات مصورة تظهر حضور والدة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لمراسم تجديد العقد.
النادي الأهلي بيتنا .. وعمرنا ما نسيبه ولو بكنوز الدنيا ❤️ pic.twitter.com/4GiKa9b0cw— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 24, 2023
ووجهت والدة الشحات رسالة لنجلها، قائلة: "نادي الأهلي بيتنا.. وعمرنا ما نسيب النادي الأهلي ولو بكنوز الدنيا".
تستمر رحلة لاعبنا حسين الشحات في أعظم نادي في الكون ❤️ 🦅😍 pic.twitter.com/W2sX4n1g7o— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 24, 2023
كما ظهر حسين الشحات وهو يقبّل يد والدته، ليلاقي فعله استحسانا كبيرا، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الله الله يا حسين 🥹 والدة حسين الشحات تسلم العقد لحسين للتوقيع الله يبارك في صحتها وعمرها يارب 🙏 @husseinelshahat— ستوديو الأهلي (@Ahlystudio) June 24, 2023
pic.twitter.com/uHseRmgGQN
والدة #حسين_الشحات اثناء توقيعه للنادى #الاهلى— مافيش فايدة 🫣 (@alsaanews1) June 24, 2023
ربنا يخليهالك يا حسين ❤️❤️
.#محمود_الخطيب#احمد_ابراهيم#حسام_غالى#حسين_الشحات#للأهليpic.twitter.com/n41MoM9Jij
امضي يا حسين. النادي الأهلي زي بيتنا— مۭــحۡــمۭــۏد انوُرٍ Mahmoud Anwar (@mahmoudanwar74) June 24, 2023
٢٤ يونيو ٢٠٢٣..
والده لاعبنا حسين الشحات..
على راسنا و عنينا يا ست الناس ❤️❤️ pic.twitter.com/e5Rgh1xyvE
🗣️ والدة حسين الشحات: "امضي يا حسين.. الأهلي ده بيتنا.. وعمرنا ما هنسيبه ولو بكنوز الدنيا"— عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) June 25, 2023
الله يبارك في أم حسين وجميع أمهاتنا ❤️ pic.twitter.com/Is5M6DOg0O
وكان الشحات قد انضم لصفوف نادي الأهلي في عام 2019، قادما من نادي العين الإماراتي، وشارك منذ ذلك الحين في 172 مباراة، سجل خلالها 39 هدفا وقدم 42 تمريرة حاسمة، كما حصد برفقة النادي عددا من البطولات.
المصدر: "twitter/AlAhly"