على أضواء الشموع ..غوارديولا يختتم يومه الأول في مدينة الأقصر بحفل عشاء عائلي بمعبدها (صور)

اختتم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، زيارته إلى مدينة الأقصر لليوم الأول، بحفل عشاء عائلي خاص وفاخر على أضواء الشموع الحمراء وألعاب الليزر بمعبد الأقصر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن حفل عشاء مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، بمعبد الأقصر، اقتصر على عدد قليل من الأفراد فقط، بينهم أفراد عائلته والحارس الخاص بهم، فيما أحيط حفل العشاء بتشديد أمني، وتم منع الصحفيين من التصوير والاقتراب بناء على طلب غوارديولا وعائلته.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن برنامج غوارديولا لمعبد الأقصر بدأ في تمام الساعه 9:30 مساء بعد انتهاء مواعيد معبد الأقصر الرسمية، ليضمن أن المعبد خالي تماما من السائحين والزائرين والصحفيين، وينعم بحفل عشاء خاص جدا هو وأسرته بعيدا عن أعين المتطفلين، حيث قد حجز له ما يسمى تذاكر حفل خاصة.

في ساحة معبد الأقصر العظيم يقام الان حفل خاص للمدرب العالمي جوارديولا وأسرته.

عظيم الكلام ده.. وتكريم خاص لن ينساه المدرب الإسباني

وهيكون صوره لها وقع عالمي استثنائي ❤️🇪🇬#PepGuardiola#Egypt#thisisegypt#myegyptpic.twitter.com/bUqEic8rix — أميرة أبوشهبة𓂀🇪🇬 (@mira_aboushahba) June 24, 2023

واستمتع المدرب الإسباني وأفراد أسرته داخل المعبد وأثناء تناولهم لوجبة العشاء بفقرات من الفن الشعبي المصري ورقصات التنورة ذات الألوان المبهجة والأضواء المنيرة، حيث جلسوا لأكثر من ساعتين بين أحضان التاريخ ومستمتعين بوجبة من الفن الشعبي والفلكلور المصري.

وصباح اليوم السبت، استهل غوارديولا وعائلته زيارتهم، بمعابد الكرنك حيث استمتعوا بجولة قاربت الساعة والنصف داخل المعبد بالرغم من الحرارة الشديدة والتي استدعت طلبهم للمياه أكثر من مرة.

المصدر: "القاهرة 24"