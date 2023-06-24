الـ"الكونكاكاف" يفرض عقوبات بعد شجار جماعي في مباراة أمريكا والمكسيك

أصدر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي "الكونكاكاف" جملة من العقوبات، على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة أمريكا والمكسيك، في 15 يونيو الجاري.

ونشب شجار جماعي بين لاعبي الفريقين خلال المباراة، ورددت الجماهير، التي تواجدت في ملعب "أليجانت" في لاس فيغاس بولاية فلوريدا الأمريكية، هتافات تمييزية.

وأعلن اتحاد الـ"كونكاكاف" أن أربعة لاعبين حصلوا على بطاقات حمراء خلال المباراة قد تم إيقافهم جميعا بسبب "سوء سلوك لاعب على أرض الملعب".

وتلقى المكسيكي سيزار مونتيس والأمريكي ويستون ماكيني، الذي تمزق قميصه خلال مشاجرة، عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، في حين تم إيقاف المكسيكي جيراردو أرتيغا والأمريكي سيرجينيو ديست لثلاث مباريات.

كما أعلن الـ"كونكاكاف" أنه فرض غرامة مالية قدرها غير معلوم على كلا الاتحادين، وتحذيرهما من فرض "عقوبات أشد" في حال وقوع حوادث أخرى في مبارياتهما المقبلة.

وكان المنتخب الأمريكي قد فاز على نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة، قبل أن يهزم المنتخب الكندي ويحقق لقب دوري الأمم.

يذكر أن المنتخب الأمريكي سيستهل مشواره في بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم، يوم السبت المقبل، بمواجهة نظيره الجامايكي في شيكاغو، بينما سيلعب المنتخب المكسيكي مع منتخب هندوراس في اليون التالي، في هيوستن.

المصدر: وكالات