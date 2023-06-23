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تصرف غريب.. بنزيما يفاجئ جماهير ريال مدريد مجددا (صورة)

الرياضة

تصرف غريب.. بنزيما يفاجئ جماهير ريال مدريد مجددا (صورة)
twitter/ittihad
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أثار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، حالة من الجدل بسبب تصرفاته مع ناديه السابق ريال مدريد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورحل كريم بنزيما (35 عاما) عن ريال مدريد بعد 14 عاما قضاها داخل أسوار "سنتياغو برنابيو"، وحصل على جائزة الكرة الذهبية 2022، بفضل "الميرنغي".

وفاجأ المهاجم الفرنسي جماهير الفريق الملكي قبل عدة أيام بقيامه بإلغاء متابعته لحساب فريق العاصمة الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بعد الانتقال إلى الاتحاد.

وعاد بنزيما يوم الجمعة لمتابعة حساب ريال مدريد مرة أخرى، وهو ما رصده رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تصرف غريب.. بنزيما يفاجئ جماهير ريال مدريد مجددا (صورة)
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ولم يتضح السبب الحقيقي حول إلغاء بنزيما لمتابعة ريال مدريد، لكن بعد عودة اللاعب لمتابعته، قد يتضح أن الأمر كان مجرد خلل أو خطأ غير مقصود.

وقد يكون بنزيما أراد توجيه رسالة مشفرة من خلال تعمده إلغاء متابعة ريال مدريد، قبل أن يعود لمتابعة حساب النادي بعد ردود الفعل الغاضبة من جماهير "الميرينغي".

المصدر: وسائل إعلام 

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