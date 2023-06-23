العراقي زيدان إقبال يعلن نهاية رحلته مع مانشستر يونايتد في رسالة مؤثرة

أعلن العراقي زيدان إقبال، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بشكل رسمي نهاية رحلته مع فريق "الشياطين الحمر" بعد 15 عاما.

وفشل زيدان إقبال (20 عاما) في الحصول على أي فرصة للمشاركة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم، وظل قاعدا على دكة البدلاء.

وشارك إقبال مع فريق الشباب تحت 21 عاما في 13 مباراة بكافة المسابقات، ولكن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، أكد عدم حاجة النادي لخدماته، وهو ما جعل اللاعب يقرر الرحيل بشكل نهائي.

ونشر زيدان إقبال رسالة عاطفية لجماهير يونايتد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "مانشستر يونايتد هو وطني منذ أن كنت في الخامسة من عمري، لأن النادي أسهم في تطويري مثل عائلتي".

وأضاف: "لدي الكثير من الذكريات الرائعة التي أمضيتها قبل 15 عاما، لقد أتيحت لي الفرصة للعب مع العديد من زملائي في الفريق لدرجة أنني سأتصل دائما بالأصدقاء وأعمل مع المدربين الذين دعموني بعدة طرق مختلفة".

وتابع: "لن أنسى أبدا الوقوف على خط التماس في مسرح الأحلام في انتظار الظهور لأول مرة، هذا الشعور بالفخر سيعيش معي إلى الأبد".

وأتم: "من دواعي سروري اللعب لناد مثل مانشستر يونايتد، فهو من أندية النخبة في أوروبا، لقد حظيت بفرصة عظيمة متمثلة في اللعب مع العديد من النجوم".

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن زيدان إقبال سينضم لصفوف أوتريخت الهولندي في صفقة قدرت بمليون جنيه استرليني تقريبا.

المصدر: وكالات