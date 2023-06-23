بعد رؤوف خليف ولخضر بريش.. هشام الخلصي يعلن رحيله عن قنوات بين سبورت !

أعلن الإعلامي التونسي هشام الخلصي، مقدم البرامج الرياضية عبر قنوات “بي إن سبورت” الرياضية القطرية رحيله رسميا عن القناة بعد سنوات قضاها فيها.

ونشر مذيع قناة بي إن سبورت والجزيرة السابق "تغريدة" على موقع "تويتر"، جاء فيها: ”سنوات عديدة لم أشعر بها بالغربة في هذا البلد الجميل ورواية سعيدة عشتها بين جدران هذه الشبكة العملاقة ابتداء من الجزيرة الرياضة وحتى beIN.. لكل بداية نهاية أودع محبي القناة العملاقة على أن نلتقي على الخير والمحبة دائما".

سنوات عديدة لم اشعر بها بالغربة في هذا البلد الجميل



ورواية سعيدة عشتها بين جدران هذه الشبكة العملاقة ابتداء من الجزيرة الرياضة وحتى beIN



لكل بداية نهاية



اودع محبي القناة العملاقة على ان نلتقي على الخير والمحبة دائماً — هشام الخلصي (@khalsih1) June 22, 2023

و أضاف: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى دولة قطر قيادة وشعبا على السنوات الجميلة التي عشتها في هذا البلد وشكر خاص إلى سعادة ناصر بن غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة بي ان سبورتس على كل ما قدمه للقناة وموظفيها انتهت قصة جميلة وكل التوفيق للزملاء في beIN ومستقبل أجمل ان شاء الله".

اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى دولة قطر قيادة وشعباً على السنوات الجميلة التي عشتها في هذا البلد



وشكر خاص الى سعادة ناصر بن غانم الخليفي رئيس مجلس ادارة بي ان سبورتس على كل ماقدمه للقناة وموظفيها



انتهت قصة جميلة وكل التوفيق للزملاء في beIN ومستقبل اجمل ان شاءالله — هشام الخلصي (@khalsih1) June 22, 2023

وفي وقت سابق، أكد الإعلاميان الجزائري لخضر بريش، والتونسي الآخر رؤوف خليف رحيلهما عن قنوات "بي إن سبورتس" مع نهاية الموسم الكروي (2022-2023) أيضا.

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وأثار رحيل عدد كبير من معلقي ومقدمي برامج قنوات "beIN Sports"، تساؤلات عديدة بين الجمهور الذي ارتبط مع الأسماء الراحلة منذ سنوات طويلة، تحديدا منذ بدأ بث مباريات الدوري الإسباني لأول مرة قبل 18 عاما تقريبا.

وبحسب تقارير إعلامية، ضمت قائمة الراحلين عن قناة "بي إن سبورتس" إضافة إلى لخضر بالريش، ورؤوف خليف وهشام الخلصي، كلا من السوري أيمن جادة، واللبناني محمد حمادة والقطري يوسف سيف.

وتباينت الأسباب المذكورة بشأن رحيل هؤلاء، وأبرزها وصولهم لسن التقاعد (60 عاما)، وبالتالي جاء قرار تقديم الشكر لهم على الفترة التي قضوها مع "بي إن سبورتس".

المصدر: "twitter/khalsih1"