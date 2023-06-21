"بلهاء!".. انتقادات لاذعة لمنظمي ويمبلدون بسبب معايير قبول الروس

انتقد النجم الروسي السابق للتنس، يفغيني كافيلنيكوف، منظمي بطولة ويمبلدون، بسبب المعايير الصارمة للسماح لرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في البطولة.

وسلط مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، الضوء على فقرة من معايير قبول لاعبي التنس من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في بطولة ويمبلدون، حيث تنص على "أنه يجب ألا يتلقوا تمويلا من الدولة من أجل الحصول على فرصة اللعب في البطولة".

وعلقت فتاة بالقول: "أعتقد أن هذا يفسر سبب تفويت عدد غير قليل من الناشئين الروس الذين لديهم فرصة المنافسة في ويمبلدون".

وبدوره، علق يفغيني كافيلنيكوف الفائز بذهبية أولمبياد "سيدني 2000" للتنس، على المنشور قائلا: "أغبياء ! لا يملك معظم آباء الصغار أموالهم الخاصة لدفع تكاليف رحلات أطفالهم إلى البطولات. مثيرون للشفقة".

وقرر منظمو بطولة ويمبلدون "All England Lawn Tennis and Croquet Club" في 31 مارس الماضي، السماح للاعبي ولاعبات التنس من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في النسخة الحالية للبطولة كرياضيين محايدين بعد حرمانهم العام الماضي.

ويذكر أن منافسات بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي تجري مبارياتها على الملاعب العشبية، ستقام خلال الفترة من 3 إلى 16 يوليو 2023.

المصدر: "sportbox"