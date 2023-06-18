ألافيس يعود إلى "الليغا" بفوز دراماتيكي على ليفانتي

عاد نادي ألافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا" بفوز دراماتيكي على مضيفه ليفانتي 1-0 في الدقيقة 129 بفضل ركلة جزاء في إياب الملحق المؤهل.

وانبرى أسيير فِيّاليبري المعار من أتلتيك بلباو للركلة بنجاح بعد لمسة يد محسوبة على روبر بيير، داخل المنطقة، ما تطلب مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد "فار"، ليمنح فريقه الفوز بعد أن تعادل الفريقان سلبا ذهابا.

وكان ليفانتي على أعتاب الصعود إلى "الليغا"، مع اقتراب الشوط الإضافي الثاني من نهايته، لأن قواعد المسابقة تنص على صعود صاحب المركز الأعلى بدلا من اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وحل ليفانتي الواقع في مدينة فالنسيا في المركز الثالث في "لا ليغا 2" الموسم المنصرم متقدما بنقطة عن ألافيس الرابع.

ولكن النادي الباسكي صعقه أمام جماهيره ليعود إلى دوري النخبة بعد موسم واحد في الدرجة الثانية.

والتحق ألافيس بغرناطة، ولاس بالماس إلى "الليغا"، علما بأن الأندية الثلاثة التي هبطت إلى الدرجة الثانية هي إلتشي وإسبانيول وبلد الوليد.

المصدر: وكالات