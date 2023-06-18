رسميا.. موسيماني يوقع لفريق جديد بعد رحيله عن الأهلي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم، تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدربا له بعد انتهاء عقده مع الأهلي السعودي، عقب قيادته للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال الوحدة في بيان "تعلن شركة الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع بيتسو موسيماني وذلك لقيادة الفريق الأول"، ليحل بديلا للهولندي أرنو بويتنوينغ الذي عُين بمنصبه في مارس بصفة مؤقتة بعد إقالة الإسباني مانويل خيمينيس.

📰: بيان رسمي | بيستو موسيماني



تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع السيد بيستو موسيماني "جنوب أفريقيا 🇿🇦"، وذلك لقيادة الفريق الأول فنياً.#WHDFC@TheRealPitsopic.twitter.com/WO1I7DGAq8 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) June 17, 2023

وستكون الإمارات المحطة العربية الثالثة لموسيماني (58 عاما)، بعدما سبق له قيادة الأهلي المصري (2020-2022)، والأهلي السعودي (2022-2023).

وحقق موسيماني نجاحات لافتة في مسيرته بعدما قاد مواطنه ماميلودي صن دوانز للقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه في 2016، والأهلي المصري لنفس اللقب القاري مرتين تواليا في 2020 و2021.

كما قاد موسيماني، الأهلي السعودي العريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد من هبوطه التاريخي إلى الدرجة الثانية.

المصدر: وكالات