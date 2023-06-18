مدرب منتخب مصر يكشف عن قائد "الفراعنة" في لقاء جنوب السودان

كشف مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، هوية اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة المنتخب، في ظل غياب محمد صلاح عن مواجهة ودية تجمع "الفراعنة" مع جنوب السودان، مساء اليوم الأحد.

وكان المدرب البرتغالي قرر عقب فوز "الفراعنة" على غينيا 2-1 ليضمنوا تأهلهم رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، إراحة ستة لاعبين، من بينهم صلاح، ليتأكد غيابهم عن صفوف منتخب مصر أمام جنوب السودان.

وفي المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة جنوب السودان، قال فيتوريا: "أنا من سيختار قائد المنتخب الوطني، ومحمود حسن تريزيغيه سيكون هو القائد أمام جنوب السودان إذا شارك في المباراة".

وعن مواجهة جنوب السودان، قال فيتوريا: "كنا نبحث عن منافس له خصائص مختلفة عن المنافسين الذين تعودنا على مواجهتهم، ولذلك طلبنا مواجهة جنوب السودان وديا".

وأضاف: "نحتاج من مباراة جنوب السودان أمرين، أولهما هو تحقيق الفوز لاستكمال مسيرة انتصارات المنتخب".

وأكمل: "بالإضافة إلى اكتشاف عناصر جديدة، كي يؤدي الفريق في المستقبل بنفس المستوى الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة".

المصدر: وكالات