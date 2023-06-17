بعد "خداعه" للاعب تونسي على الهواء مباشرة.. إجراء صارم بحق الإعلامي مهيب عبد الهادي (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن إحالة المذيع مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب على "mbc مصر" للتحقيق، وإيقاف برنامجه لحين انتهاء التحقيق بعد واقعة المحترف التونسي إلياس الجلاصي.

وجاء قرار الإيقاف وفقا لموقع "القاهرة 24"، بعد اتهام مهيب عبد الهادي بخداع اللاعب التونسي إلياس الجلاصي، المحترف في صفوف النادي المصري.

في مقدم برنامج رياضي على ام بي سي مصر من شوية عمل حاجة ممكن تصنفها واحدة من ارخص وأ ح قر التصرفات اللي ممكن تطلع من مقدم برامج وضيوفه على الهواء..



مداخلة تليفونية مع اللاعب الياس الجلاصي لاعب المصري، كان عندهم ماتش ودي مع الزمالك،

المذيع بيسأل اللاعب بمنتهى الس م اجة اللي في… pic.twitter.com/nEjJaIDHw8 — Amro Mostafa (@amro_amroz) June 16, 2023

وقام عبد الهادي باستدراج الجلاصي بالخديعة أثناء استضافته في برنامجه، حيث أخبره أن البرنامج في فاصل إعلاني بينما كان يتم بثه على الهواء مباشرة، مما دفع اللاعب التونسي للكشف عن مفاوضاته مع نادي الزمالك.

وأثارت تصريحات الجلاصي غضب جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج اللاعب التونسي.

كما أثار المذيع سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبروا سلوكه بأنه غير "أخلاقي وخديعة"، و طالبوا بحذف المقطع واتخاذ إجراءات صارمة ضد الإعلامي.

كما أبدت إدارة النادي المصري غضبها الشديد من هذا الأمر، وأعربت عن بالغ أسفها من تكرار تناول مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم رضا عبد العال موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي.

المصدر: "القاهرة 24" + وكالات