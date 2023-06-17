قائدة منتخب الولايات المتحدة ساوربرون تغيب عن مونديال السيدات

تغيب بيكي ساوربرون، قائدة منتخب الولايات المتحدة، بطلة العالم في آخر نسختين، عن مونديال كرة القدم المقبل للسيدات بسبب إصابة في قدمها، بحسب عدة تقارير صحفية.

وعانت المدافعة البالغة 38 عاما، مطلع الشهر الجاري من انتكاسة خلال الدوري المحلي مع فريقها بورتلاند ثورنز، بعد إصابة تعرضت لها في أبريل، بحسب ما ذكرت مصادر لموقعي "إي أس بي أن" و"ذي أثلتيك".

وتقام نسخة المونديال المقبل في أستراليا ونيوزيلندا بدءا من 20 يوليو المقبل.

ويتوقع أن يعلن مدرب منتخب الولايات المتحدة، فلاتكو أندونوفسكي، تشكيلته للمونديال خلال الأيام المقبلة.

وتملك ساوربرون، 216 مباراة دولية في رصيدها وساعدت سيدات الولايات المتحدة على إحراز لقبي المونديال في كندا 2015 وفرنسا 2019.

وساهمت ساوربرون أيضا في إحراز ذهبية أولمبياد لندن 2012 والحلول في المركز الثالث في أولمبياد طوكيو الأخير.

المصدر: وكالات