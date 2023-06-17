النصر السعودي يوجه بوصلته نحو المغربي زياش

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي وضع النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، ضمن قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن إدارة النصر مستعدة لمنح زياش راتبا مغريا، من أجل إقناعه بارتداء قميص العالمي.

وأكد التقرير أن الدولي المغربي مهتم بفكرة مغادرة أوروبا والاتجاه للدوري السعودي، خاصة أن النصر، الذي يضم في صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مستعد لعرض راتب ضخم على اللاعب الذي يدرس هذا الاقتراح بجدية.

ونقل الموقع عن مصادر سعودية، قولها إن النصر يسعى لاستغلال الوضع غير المريح للدولي المغربي مع تشيلسي، نظرا لتراجع نسبة مشاركاته على مدار الموسم المنصرم.

وأوضح تقرير الموقع الفرنسي، أن المهمة لن تكون سهلة على إدارة النادي السعودي، نظرا لاهتمام باريس سان جيرمان أيضا بضم زياش منذ يناير الماضي.

ويرتبط زياش البالغ عمره 30 عاما، بعقد مع نادي تشيلسي يمتد حتى العام 2025، لكن الدولي المغربي يرغب في الرحيل وأخذ فرصة في ناد آخر وقد يسمح له النادي الإنجليزي بذلك في حال حصوله على عرض مناسب.

المصدر: "فوت ميركاتو"