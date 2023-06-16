تصفيات أوروبا 2024.. إنجلترا تواصل انطلاقتها المثالية بفوزها على مالطا

حافظت إنجلترا وصيفة بطلة أوروبا على انطلاقتها المثالية في تصفيات كأس أوروبا 2024، بفوز سهل على مضيفتها مالطا 4-0 الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وافتتح فيرديناندو أباب التسجيل بالخطأ في مرمى بلاده في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضاعف ترنت ألكسندر-أرنولد التقدم لإنجلترا بتسديدة بعيدة جميلة (28).

وأضاف القائد هاري كين الثالث من ركلة جزاء (31) قبل أن يحرز البديل كالوم ويلسون الرابع من العلامة ذاتها (83).

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 9 نقاط في الصدارة بعد أن حققت بداية رائعة في النافذة الأولى في مارس الماضي بفوز على كل من إيطاليا حاملة اللقب وأوكرانيا.

وعادت أوكرانيا من تأخر بهدفين في الشوط الأول أمام مضيفتها مقدونيا الشمالية لتفوز 3-2 بثلاثة أهداف في الثاني محققة فوزها الأول في التصفيات من ثاني مباراة.

وتساوت ثلاثة منتخبات بثلاث نقاط هي إيطاليا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا فيما منيت مالطا بخسارتها الثالثة لتبقى خالية الرصيد.

وغابت إيطاليا عن الجولة لانشغالها في دوري الأمم الأوروبية علما بأنها خسرت نصف النهائي ضد إسبانيا أمس الخميس 1-2.

المصدر: وكالات