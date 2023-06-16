مبابي وجيرو يقودان فرنسا لفوز جديد في تصفيات "يورو 2024"

حققت فرنسا وصيفة مونديال قطر 2022، ثالث انتصار تواليا لها في تصفيات كأس أوروبا المؤهلة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024، بتغلبها على جبل طارق المتواضع 3-0 الجمعة.

ونجح أوليفييه جيرو في افتتاح التسجيل بعد مرور 3 دقائق بكرة رأسية إثر تمريرة من كومان.

وعزز جيرو رقمه القياسي كأفضل مسجل في صفوف المنتخب الفرنسي مع 54 هدفا.

وعلى الرغم من سيطرة شبه مطلقة لفرنسا، انتظرت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول لتعزيز تقدمها عن طريق ركلة جزاء انبرى لها كيليان مبابي بنجاح.

ورفع مبابي رصيده إلى 39 هدفا في 69 مباراة خاضها في صفوف منتخب فرنسا منذ الأولى عام 2017.

وسجل مدافع جبل طارق، أيمن مويلهي الهدف الثالث لفرنسا خطأ في مرمى فريقه عندما حاول تشتيت كرة عرضية لمبابي فحولها داخل شباكه (78).

وبهذا الفوز، بقيت فرنسا متصدرة للمجموعة الثانية (9 نقاط من 3 مباريات) بالعلامة الكاملة بعد فوزها على هولندا 4-0 وعلى جمهورية إيرلندا 1-0 في مستهل مشوارها في التصفيات في مارس الماضي.

أما منتخب جبل طارق، فقد تكبد الخسارة الثالثة في مباراته الثالثة أيضا ليبقى بدون رصيد في ذيل المجموعة.

المصدر: وكالات