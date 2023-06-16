قائد باريس سان جيرمان يكشف موقف زملائه من رحيل مبابي

أكد قائد نادي باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي ماركينيوس، أنه يفضل بقاء كيليان مبابي مع الفريق الفرنسي خلال الموسم المقبل.

وقال ماركينيوس في تصريحات نشرتها صحيفة "غلوبو": "مبابي عبقري ويمتلك موهبة رائعة".

إقرأ المزيد

وأضاف "مبابي عنصر مهم للغاية بالنسبة لنا، نحن اللاعبون نريده أن يبقى في باريس".

وعلى الرغم من تأكيد مبابي على أنه يريد البقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في يونيو 2024، فمن المرجح جدا أن يضطر سان جيرمان لبيعه هذا الصيف حتى لا يفقده مجانا الصيف المقبل في حال تمسك النجم الفرنسي بقرار عدم تجديد عقده.

المصدر: وكالات