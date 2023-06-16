المحكمة العليا البرازيلية تقرر المضي قدما في قضية اتهام روبينيو بالاغتصاب

قررت المحكمة العليا في البرازيل المضي قدما في القضية التي رفعتها إيطاليا ضد نجم كرة القدم السابق، روبينيو، والذي حكم عليه في أوروبا بالسجن تسع سنوات بعد إدانته بالاغتصاب.

وفي حكم صدر مساء الأربعاء، حددت محكمة العدل العليا البرازيلية، الثاني من أغسطس المقبل لتقرر ما إذا كان يتعين على الحكومة الإيطالية ترجمة قضية روبينيو بالكامل إلى اللغة البرتغالية ثم إرسالها للسلطات البرازيلية من أجل مزيد من التحليل بناء على طلب محامي روبينيو.

وتريد السلطات الإيطالية أن يقضي روبينيو، 39 عاما، عقوبة السجن تسع سنوات في البرازيل، لكن المحكمة البرازيلية لم توافق على ذلك حتى الآن.

وأدين روبينيو في إيطاليا عام 2017 باعتداء جنسي جماعي في ميلانو وقع في 2013 عندما كان لاعبا في فريق ميلان الإيطالي.

وأيدت المحكمة العليا الإيطالية سجن اللاعب البرازيلي في عام 2022، وأصدر ممثلو الادعاء الإيطاليون مذكرة توقيف دولية بحقه بعد ذلك.

ويؤكد محامو روبينيو، أنه أقام علاقات جنسية بالتراضي داخل حانة مع امرأة شابة، كما فعل خمسة من أصدقائه، وينفون ارتكاب موكلهم أي اعتداء جنسي أو اغتصاب.

ويعيش روبينيو حاليا في مدينة سانتوس بولاية ساو باولو، وتخلى عن جواز سفره للسلطات البرازيلية في مارس الماضي.

المصدر: أ ب