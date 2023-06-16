الجزائر تحتفي بإنجازات نجومها محرز وبن رحمة وشعيبي (صورة)

احتفل لاعبو المنتخب الجزائري، مساء أمس الخميس، بتتويج رياض محرز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه مانشستر سيتي.

واحتفل اللاعبون أيضا بنيل سعيد بن رحمة، كأس المؤتمر الأوروبي مع فريقه وسيتهام، فضلا عن فارس شعيبي، الذي توج بكأس فرنسا مع تولوز، إلى جانب الاحتفال بتتويج اتحاد الجزائر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

إحتفالية في المنتخب الجزائري على شرف الأبطال :رياض محرز الفائز برابطة أبطال أوربا مع مانشيستر سيتي ,سعيد بن رحمة بطل دوري المؤتمرات مع لواستهام, ونجوم نادي إتحاد العاصمة الفائزين بكأس الإتحاد الإفريقي pic.twitter.com/e5aYCYz2Zx — Saeed happy (@samir_baldi) June 15, 2023

وجاء الاحتفال عن طريق تحضير كعكة كبيرة بألوان الأندية المتوجة، واللاعبين الذين يلعبون لها، المتواجدين مع الخضر في معسكر تحضيري بالمركز التقني سيدي موسى في العاصمة الجزائرية، في أجواء رائعة.

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كما تم تحضير كعكة أخرى خصيصا للحارس ألكسندر أوكيدجة، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة أوغندا، غدا الأحد، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

المصدر: "وكالات"