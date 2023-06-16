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الجزائر تحتفي بإنجازات نجومها محرز وبن رحمة وشعيبي (صورة)

الرياضة

الجزائر تحتفي بإنجازات نجومها محرز وبن رحمة وشعيبي (صورة)
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احتفل لاعبو المنتخب الجزائري، مساء أمس الخميس، بتتويج رياض محرز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه مانشستر سيتي. 

واحتفل اللاعبون أيضا بنيل سعيد بن رحمة، كأس المؤتمر الأوروبي مع فريقه وسيتهام، فضلا عن فارس شعيبي، الذي توج بكأس فرنسا مع تولوز، إلى جانب الاحتفال بتتويج اتحاد الجزائر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء الاحتفال عن طريق تحضير كعكة كبيرة بألوان الأندية المتوجة، واللاعبين الذين يلعبون لها، المتواجدين مع الخضر في معسكر تحضيري بالمركز التقني سيدي موسى في العاصمة الجزائرية، في أجواء رائعة.

الجزائر تحتفي بإنجازات نجومها محرز وبن رحمة وشعيبي (صورة)
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عرض رسمي سعودي لضم رياض محرز

كما تم تحضير كعكة أخرى خصيصا للحارس ألكسندر أوكيدجة، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي. 

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة أوغندا، غدا الأحد، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

المصدر: "وكالات"

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