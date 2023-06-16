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شاهد.. كيف احتفل الاتحاد المصري بعيد ميلاد صلاح؟

الرياضة

شاهد.. كيف احتفل الاتحاد المصري بعيد ميلاد صلاح؟
AFP
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احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، بعيد ميلاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ببلوغ عامه الـ31.

ونشر الاتحاد فيديو، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن احتفالية عيد ميلاد صلاح التي أقامتها بعثة منتخب مصر في المغرب.

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وأقيمت الاحتفالية عقب مواجهة منتخب مصر وغينيا في الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث فاز الفراعنة (2-1)، بهدفي محمود تريزيغيه ومصطفى محمد.

وحرص أعضاء البعثة والجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر، على مصافحة محمد صلاح وتهنئته بعيد ميلاده، كما دخل محمود عبد المنعم "كهربا" في وصلة رقص احتفالا بصلاح.

وتجمع لاعبو الأهلي الدوليون في الاحتفالية، للرقص على أغنية "سطلانة"، والتي احتفل بها لاعبو الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ النادي.

المصدر: twitter/EFA

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