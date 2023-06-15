ملكية مانشستر يونايتد تقترب من قطر بعد تطورات جديدة

قال مصدر مقرب من القطري جاسم بن حمد آل ثاني إن مقدمي العرض القطريين ما زالوا ينتظرون توضيحا من مانشستر يونايتد، بعدما أشار تقرير إلى أنه قد يعرض عليهم حصرية التفاوض لشراء النادي.

وكان النادي الإنجليزي أعلن في نوفمبر الماضي أن مجلس إدارته يبحث عن "بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي"، مع خيار البيع الكامل.

ويبدو أن عائلة غلايزر التي استحوذت على النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني من أجل إعطاء موافقتها للبيع.

وكان المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضه الخامس والأخير للنادي الأسبوع الماضي، ويبدو أنه يُنظر إلى عرضه بشكل أفضل من قبل المالكين، أكثر من عرض منافسه الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وأشار تقرير الخميس إلى أنه إذا مُنحت حصرية التفاوض للشيخ جاسم، فإنها ستُنهي عرض راتكليف طالما استمرت فترة الحصرية.

ولكن مصدر قريب من الملف قال لوكالة "فرانس برس"، إنه لا شيء جديد رسميا من جانب الشيخ جاسم ولا جدول زمنيا للخطوات التالية.

والعرض المقدم من المصرفي القطري هو لشراء 100% من النادي.

المصدر: أ ف ب