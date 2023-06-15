الخليفي يجتمع مع صلاح لضمه إلى باريس سان جيرمان لتعويض رحيل ميسي

يتطلع رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، للتعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ليحل محل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل عن باريس بعد نهاية عقده.

وأفاد موقع "سبورتس زون" في تقرير له بأن صلاح التقى مؤخرا رئيس باريس سان جيرمان في المغرب.

وزعم التقرير أن الخليفي استطلع رأي صلاح عن مدى اهتمامه بالانتقال المحتمل إلى باريس.

وأوضح التقرير أن الخليفي، ناقش مع صلاح إمكانية انضمامه ليخلف ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي قبل أيام قليلة.

وأشار التقرير إلى أن إتمام الصفقة يبدو أمرا صعبا للغاية، حيث يكتفي صلاح بالاستماع فقط لمقترح الخليفي دون إظهار رد نهائي أو حاسم.

وأكد المصدر أيضا أن ما دار بين صلاح والخليفي، في الجلسة الأخيرة، لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد.

وأضاف أن التواصل بين صلاح ورئيس النادي الباريسي لم ينقطع منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر.

وكان الخليفي سافر مؤخرا للمغرب لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، فيما شارك صلاح في مباراة منتخب بلاده ضد غينيا التي أقيمت أمس الأربعاء في مدينة مراكش المغربية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح وقع في الصيف الماضي على عقد جديد مدته ثلاث سنوات مع ليفربول يبقيه في "أنفيلد" حتى عام 2025.

المصدر: sportbible.com