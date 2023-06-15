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ميسي يقود منتخب الأرجنتين في مواجهة أستراليا

الرياضة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين في مواجهة أستراليا
Legion-Media
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يواجه منتخب الأرجنتين بطل العالم بقيادة نجمه المخضرم ليونيل ميسي نظيره منتخب أستراليا، يوم الخميس في مباراة ودية في العاصمة الصينية بكين.

ويلتقي منتخب الأرجنتين ونظيره الأسترالي في بكين على ملعب العمال الذي يتسع لحوالي 68 ألف متفرج، في إعادة لمباراة ثمن النهائي لمونديال قطر حيث سجل ميسي أحد هدفي الفوز على منتخب "سوكيروس" 2-1، في طريقه للظفر بالنجمة الثالثة لبلاده بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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وسيقود ميسي خط هجوم منتخب الأرجنتين في مباراة اليوم.

واختار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة أستراليا:

في حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز

في الدفاع: ماركوس أكونيا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - غونزالو مونتيل

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر - إنزو فيرنانديز - رودريغو دي بول

في الهجوم: دي ماريا – نيكولا غونزاليس - ليونيل ميسي.

المصدر: RT

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