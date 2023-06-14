فيتوريا يحقق رقما قياسيا بعد قيادته مصر للفوز على غينيا

حقق البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، إنجازا فريدا بعدما قاد الفراعنة للفوز على غينيا 2-1، يوم الأربعاء، ليحسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا "2023".

ووصل فيتوريا بهذا الفوز لإنجاز فريد، كصاحب أفضل انطلاقة لمدير فني لمنتخب مصر على الإطلاق.

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وسجل فيتوريا الفوز السادس له على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر، من أصل ست مباريات لعبها المنتخب حتى الآن.

وفض فيتوريا الشراكة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، صاحب الرقم القياسي السابق بالفوز في أول خمس مباريات متتالية له مع الفراعنة.

وكانت بداية فيتوريا مع منتخب مصر في المباراة الودية التي خاضها الفراعنة أمام النيجر، وفازوا فيها (3-0)، ثم على ليبيريا بذات النتيجة.

وفي المباراة الثالثة نجح فيتوريا في قيادة الفراعنة للفوز على بلجيكا (2-1)، وخاض بعد ذلك مباراته الرابعة وهي أول لقاءاته الرسمية وكانت ضد مالاوي في القاهرة وفاز (2-0)، قبل أن يكرر الفوز على مالاوي (4-0)، وجاء الانتصار السادس أمام غينيا (2-1) اليوم.

يذكر أن فيتوريا تولى مهمة المدير الفني لمنتخب مصر خلفا للمدرب المحلي إيهاب جلال في العام الماضي.

المصدر: وكالات