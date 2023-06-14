على غرار ميسي.. تسريبات متضاربة تثير الغموض حول مفاوضات لوكاكو والهلال السعودي

أكدت تقارير صحفية دخول الهلال في مفاوضات جادة مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي المعار لإنتر ميلانو الإيطالي إذ اجتمع به في الرياض مقدما عرضا بقيمة 50 مليون يورو لموسمين.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" فإن ممثلي النادي السعودي عقدوا اجتماعا مع البلجيكي لوكاكو في أحد فنادق باريس، لمناقشة التعاقد المحتمل.

ولفت الموقع إلى أن "لوكاكو لن ينضم للهلال إلا في حالة واحدة، إذا فشلت عملية انضمامه لإنتر".

وتابع: "رغم الراتب الكبير الذي طرحه الهلال على اللاعب، إلا أن لوكاكو سينتظر المزيد، حتى يقبل بأن يأتي للدوري السعودي للمحترفين، من أجل الدفاع عن ألوان غريم النصر الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

🇧🇪 Retroscena: un intermediario avrebbe incontrato per conto di Romelu Lukaku i dirigenti dell’Al-Hilal a Parigi, nel lussuoso hotel George V. L’attaccante ha detto NO a un contratto pluriennale da 25M€ a stagione: vuole l’Inter e aspetta le mosse nerazzurre.



[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/Odt2Y99I3T — Gianmarco✍🏼 (@GianmarcoDaria) June 14, 2023

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من ناحية أخرى، قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن لوكاكو البالغ 30 عاما تراجع وقرر رفض اللعب في الدوري السعودي حاليا بشكل نهائي، مفضلا البقاء في صفوف الفريق الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى ولو فشلت مفاوضات إنتر مع تشيلسي لمد إعارة البلجيكي موسم آخر، فإن لوكاكو يرفض اتخاذ خطوة الرحيل عن أوروبا حاليا ويريد مواصلة التقدم حتى يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2024 ثم كأس العالم 2026 وهو في قمة مستواه.

يذكر أن الهلال سار المسار نفسه مع ميسي، لكن الفارق أن المفاوضات مع الأرجنتيني استمرت لشهور عدة، وشهدت طلب وكلائه زيادة القيمة المالية للعرض حتى تخطت 500 مليون يورو بحسب تقارير إعلامية، وفي الأخير تراجع وقرر رفض الإغراءات المالية.

وخاض لوكاكو 37 مباراة مع إنتر ميلان في الموسم المنتهي بكافة المسابقات، وأحرز 14 هدفا وصنع 7 أهداف.

يشار إلى أن لوكاكو يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2026، لكنه أكد مرارا أنه يريد البقاء في إنتر.

المصدر: "وسائل إعلام"