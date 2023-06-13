مودريتش يكسر صمته بشأن إمكانية انتقاله للدوري السعودي

رد صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، على الأنباء التي ربطته بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد مودريتش أحد اللاعبين البارزين المطلوبين في الدوري السعودي، حيث ارتبط بالانتقال لنادي أهلي جدة بالإضافة للنصر والهلال.

وأكد مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري ولم يجدده بعد، يوم الثلاثاء، أنه سيواصل اللعب مع ريال مدريد، خلال الموسم المقبل، رافضا الرحيل إلى السعودية.

“Do I say goodbye to you or will I see you in Madrid after the summer?”, question by @RadioMarca to Luka Modrić about Saudi club huge proposal. ⚪️🇸🇦



Modrić: “No… we’ll see each other, we’ll see each other”. pic.twitter.com/FhgGV3T5Fx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

وقال مودريتش في فيديو منتشر على موقع "تويتر"، لأحد مراسلي صحيفة "ماركا" الإسبانية، ردا على سؤال "هل علي أن أودعك أو سأراك الموسم المقبل؟"، قائلا: "سأراك، سأراك"، مما يعني استمراره مع الفريق الملكي.

ويتواجد مودريتش البالغ عمره 37 عاما، مع منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة هولندا غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: ماركا