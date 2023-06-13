ميدو: طارق حامد أفضل من كانتي واتحاد جدة سيدفع الثمن

اعتبر المهاجم الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو، أن مواطنه طارق حامد المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، أفضل من نجم خط وسط نادي تشيلسي، الدولي الفرنسي نغولو كانتي.

وكتب ميدو على حسابه في موقع "تويتر": "طارق حامد أفضل من كانتي.. قرار رحيل طارق عن اتحاد جدة سيدفع ثمنه الفريق السعودي في الموسم المقبل".

#طارق_حامد أفضل من #كانتي قرار رحيل طارق عن #اتحاد_جدة سيدفع ثمنه الفريق في الموسم القادم..تذكروا كلامي جيدا مثلما قلت لكم الموسم الماضي بإن رغم الانتقادات الموجهة لصفقة انضمام طارق بإنه سيكون أهم لاعب في الفريق!! #الدوري_السعودي — Mido (@midoahm) June 13, 2023

وشدد "تذكروا كلامي جيدا مثلما قلت لكم الموسم الماضي، بأنه رغم الانتقادات الموجهة لصفقة طارق حامد، سيكون أهم لاعب في الفريق (اتحاد جدة)".

وكان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أكد في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن اتحاد جدة حسم صفقة التعاقد مع كانتي، الذي يلعب في نفس مركز طارق حامد.

Documents are being signed today for N’Golo Kanté to Al Ittihad as revealed last week — done and sealed soon. 🟡⚫️🇸🇦 #CFC



Kanté salary will be around €100m, first part of medical tests already completed.



Here we go confirmed, end of an era at Chelsea. pic.twitter.com/jUyRZZb9yS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023

ويتوقع أن يرحل طارق حامد عن اتحاد جدة بمجرد الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام كانتي للفريق السعودي.

المصدر: RT