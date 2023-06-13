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ميدو: طارق حامد أفضل من كانتي واتحاد جدة سيدفع الثمن

الرياضة

ميدو: طارق حامد أفضل من كانتي واتحاد جدة سيدفع الثمن
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اعتبر المهاجم الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو، أن مواطنه طارق حامد المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، أفضل من نجم خط وسط نادي تشيلسي، الدولي الفرنسي نغولو كانتي.

وكتب ميدو على حسابه في موقع "تويتر": "طارق حامد أفضل من كانتي.. قرار رحيل طارق عن اتحاد جدة سيدفع ثمنه الفريق السعودي في الموسم المقبل".

وشدد "تذكروا كلامي جيدا مثلما قلت لكم الموسم الماضي، بأنه رغم الانتقادات الموجهة لصفقة طارق حامد، سيكون أهم لاعب في الفريق (اتحاد جدة)".

وكان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أكد في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن اتحاد جدة حسم صفقة التعاقد مع كانتي، الذي يلعب في نفس مركز طارق حامد.

ويتوقع أن يرحل طارق حامد عن اتحاد جدة بمجرد الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام كانتي للفريق السعودي.

المصدر: RT

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