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دوري الأمم الأوروبية.. برنامج الدور نصف النهائي

الرياضة

دوري الأمم الأوروبية.. برنامج الدور نصف النهائي
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يجمع الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين هولندا وكرواتيا من جهة وإسبانيا وإيطاليا من جهة ثانية.

وتسعى المنتخبات الأربعة للسير على خطى البرتغال وفرنسا المتوجين بالنسختين الأولى والثانية تباعا.

ويستقبل المنتخب الهولندي ضيفه الكرواتي على ملعب "دي كويب" في روتردام غدا الأربعاء في نصف النهائي الأول، وتنطلق أطوار المواجهة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش.

في حين تلعب إسبانيا بمواجهة إيطاليا في هولندا أيضا في مدينة أنسخيده الخميس في تمام الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش.

وتقام مباراتا المركز الثالث والنهائية الأحد المقبل في أنسخيده وروتردام تواليا.

المصدر: وكالات

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