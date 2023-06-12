الهلال السعودي يقدم عرضا مغريا لضم نجم ليفربول

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الهلال السعودي، يخطط لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد من خلال التعاقد مع نجم نادي ليفربول، البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وانتهى عقد فيرمينو مع ليفربول، بنهاية الموسم المنقضي، وبالتالي يمكن للهلال التعاقد مع صاحب الـ31 عاما في صفقة انتقال حر.

ووفقا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، فقد عرض الهلال على فيرمينو، عقدا لمدة موسمين بالإضافة إلى آخر إضافي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وكشف كونور عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن النجم البرازيلي، سيحصل على راتب سنوي، يقدر بـ30 مليون دولار، حال الموافقة على الانتقال إلى الهلال.

ويرتبط اسم فيرمينو بالانتقال إلى أندية أخرى، أبرزها ريال مدريد الذي يبحث عن بديل لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي.

وكان المهاجم البرازيلي شارك تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 وكأس العالم للأندية عام 2019.

وتعين على فيرمينو التنافس في الموسم المنقضي على البقاء في التشكيلة مع المجموعة الجديدة من مهاجمي ليفربول، من بينهم الهولندي كودي غاكبو، والأوروغوياني داروين نونيز.

المصدر: RT