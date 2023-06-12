نجم الوداد يكشف حقيقة ما دار بينه ولقجع في مراسم تتويج الأهلي المصري

دحض لاعب خط وسط نادي الوداد، جلال الداودي ما تردد بشأن تعرضه للعتاب من قبل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، خلال مراسم تسليم الميداليات بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد صعوده لمنصة التتويج وحصوله على الميدالية الفضية، ظهر الداودي في حالة قلق عندما مر أمام لقجع، وظهر الأخير وهو يتحدث بنبرة حادة للاعب الوداد.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن لقجع عاتب الداودي، لكن اللاعب نفى ذلك، وكتب عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "السلام عليكم، أول مرة أخرج أكتب، لتصحيح بعض المغالطات لبعض الناس سامحهم الله، يكتبون من وحي خيالهم".

وأضاف: "الفيديو المتعلق بالسيد فوزي لقجع ليس فيه أي عتاب، بل بالعكس طالبني برفع رأسي، وقال لي (خسارة اللقب) ليست نهاية العالم".

وتابع: "ولكن نحن كنا نريد أن نتوج باللقب ونسعد به جماهيرنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، شكرا لجمهور الوداد على الدعم اللا مشروط".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس الأحد في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-1.

المصدر: RT