مدرب الوداد يكشف سبب خسارة فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي

قال مدرب الوداد البيضاوي المغربي، البلجيكي سفين فاندنبروك، إن منافسه الأهلي المصري، لم يكن أفضل منه في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه عقب التعادل مع الوداد على ملعب محمد الخامس 1-1، وفوزه ذهابا في ملعب القاهرة 2-1.

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وقال فاندنبروك في تصريحات بعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الأحد، إن الأهلي لم يهدد فريقه تهديدا كبيرا في مجموع المباراتين، لافتا إلى أن التفاصيل الصغيرة هي من حسمت المواجهة واللقب.

وأوضح "استغل الأهلي، واحدة من لحظات شرود وسهو لاعبينا في تعاملهم مع الكرات الثابتة وسجل هدفا كان حاسما. مع الأسف عوامل كثيرة مثل الخبرة والتجربة يكون لها دور كبير في هكذا مواعيد".

وتابع مدرب الوداد "لا أعاتب اللاعبين، لكنها الحقيقة لقد كانت هفوة مكلفة للغاية وسددنا الفاتورة غاليا. أقدر حجم الحزن المخيم على اللاعبين والأجواء لكن لا ينبغي بخس مجهودات اللاعبين، فقد قدموا نسخة كبيرة والدليل أنهم بلغوا النهائي".

وعن الاستحقاقات المقبلة، قال فاندنبروك "سنطوي دوري الأبطال بسرعة، لأن الأجندة لا ترحم. لدينا الدوري، ومباراة قوية في الانتظار في أكادير ينبغي التحضير لها وتحديدا من الناحية الذهنية".

ويتخلف الوداد بنقطة عن الجيش الملكي متصدر الدوري المغربي قبل أربع جولات على النهاية.

المصدر: وكالات