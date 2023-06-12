الشناوي يشعل مواقع التواصل بلفتة رائعة مع زميله شوبير (فيديو)

حرص حارس نادي الأهلي المصري وقائد الفريق، محمد الشناوي، على إهداء الميدالية الذهبية التي تسلمها عقب تتويج "المارد الأحمر" ببطولة دوري أبطال إفريقيا لزميله الحارس مصطفى شوبير.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس الأحد في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-1.

وكان شوبير قد تولى حراسة مرمى الأهلي في ذهاب نهائي المسابقة الإفريقية أمام الوداد المغربي بدلا من الشناوي الذي كان يعاني من الإصابة، قبل أن يعود الأخير للتشكيلة الأساسية في مباراة الإياب فيما غاب شوبير عن قائمة الفريق، وتسبب في تكهنات عن وجود خلاف بين الحارسين، قبل أن يتم دحض ذلك من قبل الشناوي.

وتداول مغردون على منصة "تويتر"، لقطات مصورة تظهر إهداء الشناوي ميداليته الذهبية لشوبير، في أعقاب مراسم تتويج فريق "المارد الأحمر" بلقب دوري أبطال إفريقيا.

الروح الحلوة بين لاعيبة الأهلي وبعض 🤝🏻



الشناوي يهدي شوبير ميداليته بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا رقم 11 ⚽🏆🔴🦅@TotalEnergies CAF Champions League & Confederation Cup pic.twitter.com/nGr8hH6kJ9 — Kora Plus Lite (@Korapluslite) June 12, 2023

وأظهرت اللقطات قيام الشناوي بمنح ميداليته الخاصة لشوبير، ليعانقه الأخير، في لفتة لاقت استحسانا وتفاعلا واسعا.

المصدر: RT