التشيكية موكوفا تفجر مفاجأة كبرى في بطولة فرنسا (فيديو)

أطاحت التشيكية كارولينا موخوفا بالبيلاروسية آرينا سابالينكا من الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

ونجحت النجمة التشيكية المصنفة 43 عالميا، بالفوز على آرينا سابالينكا المصنفة ثانية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-7) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ثلاث ساعات و13 دقيقة.

Keeping us guessing until the very end 😮



After the tightest of battles, it’s @karomuchova7 who prevails against world No.2 Sabalenka 7-6(5), 6-7(5), 7-5 to make her first Grand Slam final.#RolandGarrospic.twitter.com/KAoq24tav9 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2023

Muchova upsets seed No.2 and secures a spot in the Roland-Garros final 🤯 #RolandGarrospic.twitter.com/1Kwl15ODIM — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2023

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وستكون كارولينا موخوفا (26 عاما) في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، والبالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو، بانتظار الفائزة من المباراة التي ستجمع النجمة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا، والبرازيلية بياتريز حداد مايا في وقت لاحق من اليوم الخميس أيضا.

المصدر: RT