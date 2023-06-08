رسميا.. ليفربول يتعاقد مع أحد أبطال مونديال قطر 2022

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، التعاقد مع الدولي الأرجنتيني، ماكس أليستر، لتدعيم صفوف الفريق قادما من برايتون، وبعقد يمتد حتى عام 2028.

وأصدر ليفربول بيانا رسميا قال فيه إنه أتم التعاقد مع، ماكس أليستر، بعد أن اجتاز الأخير بنجاح، الفحوصات الطبية واتفق الطرفان على كافة بنود العقد.

ارحب تراحيب المطر 👋🤩 pic.twitter.com/gAh1Tgp1Kh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 8, 2023

هلا والله بأجمل طلة.. هلا ومية غلا ❤️ pic.twitter.com/e2wFAyOQRt — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 8, 2023

وأشار نادي ليفربول عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن ماكس أليستر بطل كأس العالم 2022، سيحمل الرقم (10) في صفوف "الريدز.

الرقم 🔟 أصبح له مالكًا جديدًا 😍pic.twitter.com/RPAkuMt0JP — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 8, 2023

من جانبه، قال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول "إنه شعور رائع، حلمي تحقق أخيرا، لا أطيق الانتظار لخوض أول مباراة".

وأضاف "أردت أن أشارك في اليوم الأول من التحضيرات لانطلاقة الموسم الجديد، والآن أتطلع إلى لقاء زملائي الجدد في ليفربول".

وأردف ماكس أليستر "لقد كان عاما رائعا بالنسبة لي، كأس العالم وما حققناه مع برايتون، لكن حان الوقت الآن للتفكير في مرحلة ليفربول، سأحاول أن أكون لاعبا أفضل".

"نعم، آخر 6 أشهر كانت رائعة بعد الفوز بكأس العالم، أريد الفوز بالمزيد من البطولات وأمل أن نفعل ذلك هنا، كلاعب كرة قدم أعلم أن هذا ليس سهلًا، ولكن سنقدم أفضل ما لدينا للفوز بالمزيد".



حديث سريع مع لاعبنا الجديد بطل العالم @alemacallister 🙌🔴pic.twitter.com/S3Ct7zFK33 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 8, 2023

يذكر أن ليفربول لن يشارك في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الدوري الإنجليزي مؤخرا في المركز الخامس، وسيكتفي بالمشاركة في الدور الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتوج ماكس أليستر، البالغ من العمر 24 عاما، بلقب بطل العالم مع منتخب الأرجنتين يوم 18 ديسمبر 2022، على حساب نظيره الفرنسي، بفوزه عليه بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات