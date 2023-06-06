عاجل.. رسميا وباللغة العربية بنزيما يعلن تعاقده مع الاتحاد السعودي (فيديو)
أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما، المهاجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، لمدة ثلاثة مواسم، حتى عام 2026.
ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورا من مراسم توقيع عقد بنزيما، التي جمعته مع رئيس "العميد" أنمار الحائلي.
🚨— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 6, 2023
نقدم لكم نجمنا الجديد، البنز! مستعد لإضاءة الجوهرة قريباً ⚽️💥 #Benzema2Ittihad
#here2inspireKSApic.twitter.com/pDHzcRjbUq
كما نشر النادي السعودي فيديو تحدث فيه بنزيما، قائلا: "متحمس أشوفكم في جدة".
Benzema is here 🤩✍️— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023
A new tiger will roar 🐅
Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSApic.twitter.com/I3GEm90fRB
وكان نادي ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، رحيل كريم بنزيما (35 عاما) عن الفريق، بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 14 عاما داخل أسوار "سانتياغو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.
المصدر: "twitter/ittihad"