عاجل.. رسميا وباللغة العربية بنزيما يعلن تعاقده مع الاتحاد السعودي (فيديو)

أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما، المهاجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، لمدة ثلاثة مواسم، حتى عام 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورا من مراسم توقيع عقد بنزيما، التي جمعته مع رئيس "العميد" أنمار الحائلي.

كما نشر النادي السعودي فيديو تحدث فيه بنزيما، قائلا: "متحمس أشوفكم في جدة".

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSApic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

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وكان نادي ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، رحيل كريم بنزيما (35 عاما) عن الفريق، بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 14 عاما داخل أسوار "سانتياغو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.

المصدر: "twitter/ittihad"