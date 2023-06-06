شتوتغارت يحسم الصراع على البقاء في دوري الأضواء

تفادى نادي شتوتغارت الهبوط إلى مصاف أندية دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه هامبورغ (3-1) في المباراة التي جرت بينهما ضمن ملحق الهبوط الصعود.

وأحرز لاعب خط الوسط الفرنسي إنزو ميلوت هدفين متتاليين لفريق شتوتغارت عند الدقيقتين (58، و64) بينما تكفل زميله المهاجم الكونغولي سيلاس وامانغيتوكا بتسجيل الهدف الثالث عندما كانت اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

بينما سجل المهاجم الألماني سوني كيتل هدف أصحاب الأرض الوحيد مبكرا في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول للمباراة.

واحتفظ فريق شتوتغارت بمقعده في "البوسليغا" للموسم القادم، بعد أن أكد علو كعبه على نادي هامبورغ، بعدما كان قد تغلب عليه في لقاء الذهاب أيضا بثلاثة أهداف من دون رد.

بينما بقي نادي هامبورغ في دور الدرجة الثانية، الذي انضم إليه فريقا شالكه وهيرتا برلين.

وخاض هامبورغ آخر موسم له في دوري الأضواء في 2017-2018 عندما حل في المركز ما قبل الاخير ليهبط الى الدرجة الثانية للمرة الاولى منذ 55 سنة.

واحتل هامبورغ المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم (2021-2022) لكنه سقط أيضا في الملحق الفاصل أمام هرتا برلين رغم فوزه في العاصمة (2-1) قبل أن يخسر على أرضه (0-2) ويفوت فرصة العودة الى دوري الاضواء للموسم (2022-2023).

في حين صعد فريق هايدينهايم إلى مصاف أندية "البوندسليغا" بعد أن توج بطلا لدوري الدرجة الثانية متصدرا الترتيب برصيد 67 نقطة، بالتساوي مع دارمشتات الذي رافقه إلى دوري الأضواء.

المصدر: RT