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لاعبة روسية تشتكي صيحات الاستهجان بعد تلبيتها رغبة منافستها الأوكرانية

الرياضة

لاعبة روسية تشتكي صيحات الاستهجان بعد تلبيتها رغبة منافستها الأوكرانية
AFP
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اشتكت لاعبة التنس الروسية داريا كاساتكينا من إطلاق صيحات الاستهجان عليها خلال مواجهة في الدور الرابع من منافسات رولان غاروس، أمس الأحد.

وخسرت المصنفة التاسعة بالبطولة أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بمجموعتين دون رد بواقع (4-6) و(6-7)، وذلك في غضون ساعة و56 دقيقة.

وعبرت كاساتكينا عن استيائها لمغادرة البطولة واشتكت لاعبة التنس الروسية عبر حسابها على "تويتر" من الجماهير التي أطلقت عليها صيحات الاستهجان في البطولة الفرنسية.

وكتبت كاساتكينا: "أغادر باريس وأنا أشعر بالمرارة. طوال هذه الأيام، بعد كل مباراة، كنت دائما أشكر المدرجات على دعمهم".

وتابعت: "ولكن بالأمس تلقيت صيحات الاستهجان لحقيقة أنني امتثلت باحترام لرغبة المنافس في عدم مصافحته". وأشارت إلى أن ترك أرض الملعب في مثل هذه الحالة كان أسوأ لحظة في ذلك اليوم.

ولم تقم اللاعبتان بالمصافحة التقليدية وسبق أن أوضحت اللاعبة الأوكرانية سفيتولينا أنها ترفض مصافحة اللاعبات الروسيات بسبب قرار حكومة بلادها بحظر المصافحة في اللقاءات الرياضية بين اللاعبين الأوكران ونظرائهم الروس أو البيلاروس.

وتقام بطولة رولان غاروس في باريس في الفترة من 28 مايو إلى 10 يونيو الجاري، ويشارك الرياضيون الروس والبيلاروس في البطولة في وضع محايد.

المصدر: RT

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