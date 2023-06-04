بوتين: السامبو نوع فريد من فنون الدفاع عن النفس ولد في روسيا منذ 85 عاما

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالضيوف والمشاركين في كأس رئيس روسيا الاتحادية لرياضة قتال السامبو، مشيرا إلى أن هذه الرياضة تزرع صفات أخلاقية وإرادية عالية لدى ممارسيها.

وأكد بوتين أن "هذا النوع الفريد من فنون الدفاع عن النفس، وُلد في بلدنا منذ 85 عاما، ويجمع بين أفضل ممارسات فنون الدفاع عن النفس الوطنية، التي تزرع صفات أخلاقية وإرادية عالية في اللاعبين، وقدرة على التحمل والانضباط الذاتي".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن رياضة قتال السامبو تتطور بشكل ديناميكي، وأن عدد عشاق هذه الرياضة آخذ في الازدياد. بالإضافة إلى ذلك، شدد بوتين على أن منافسات الكأس ستساهم بشكل كبير في تعزيز الانضباط.

كما أعرب عن ثقته في أن المسابقات ستصبح حدثا احتفاليا وتحافظ على تراث فيكتور سبيريدونوف، وفاسيلي أوشيبكوف، وأناتولي خارلامبييف، بالإضافة إلى مواطنيين بارزين آخرين وقفوا في أصول رياضة قتال السامبو.

وتمنى الرئيس الروسي التوفيق للمشاركين في البطولة، وتقديم أروع الانطباعات التي لا تنسى للجماهير.

ويستضيف مركز السامبو الدولي بمجمع لوجنيكي الرياضي في العاصمة الروسية موسكو، بطولة كأس رئيس روسيا الاتحادية الخامس عشر لرياضة قتال السامبو يوم الأحد 4 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي