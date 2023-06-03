ثنائية غوندوغان تمنح مانشستر سيتي لقب كأس إنجلترا

ظفر مانشستر سيتي بلقب مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم على حساب غريمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد بالفوز عليه 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "ويمبلي" الشهير في لندن.

ويدين مان سيتي بالفضل في هذا الفوز إلى هدفي لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان، في الدقيقتين 1 و51، فيما أحرز البرتغالي برونو فرنانديش هدف "الشياطين الحمر" الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وتوج مانشستر سيتي بثاني ألقابه هذا الموسم، بعد حصده لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان حيث يسعى السيتي لتحقيق ثلاثية تاريخية.

وفي حال نجاحه في التتويج بالألقاب الثلاثة هذا الموسم، فسيصبح مانشستر سيتي ثاني فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز بعد مانشستر يونايتد الذي حقق ثلاثية تاريخية مع جيله الذهبي ومدربه الأسطوري أليكس فيرغسون في العام 1999.

المصدر: RT