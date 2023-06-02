العداءة الكينية كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر

سجلت الكينية فيث كيبيغون، يوم الجمعة، رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق العدو لمسافة 1500 متر في الدوري الماسي في فلورنسا بإيطاليا.

وقطعت كيبيغون المسافة في 3 دقائق و49,11 ثانية، متفوقة على الرقم القياسي السابق، والذي حققه الإثيوبي غينزيبي ديبابا (3 دقائق و50,07 ثانية) في فبراير 1991.

وتبلغ العداءة الكينية من العمر 29 عاما،وهي بطلة العالم والألعاب الأولمبية، كما فازت كيبيغون مرتين بالميدالية الفضية في بطولة العالم.

يذكر أنه لا يمكن للرياضيين الروس المشاركة في المسابقات تحت رعاية الاتحاد الدولي لألعاب القوى، رغم استعادة اتحاد ألعاب القوى لعموم روسيا في مارس الماضي عضويته في الاتحاد الدولي، والتي تم وقفها في مارس 2022 بقرار من مجلس المنظمة، والذي قضى بمنع ممثلي روسيا وبيلاروس من التنافس في موسم 2022 في بطولات العالم وبطولة أوروبا في ميونيخ بألمانيا ومراحل الدوري الماسي. وفي نوفمبر 2022، مدد الاتحاد الدولي تعليق مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس في المسابقات حتى إشعار آخر.

المصدر: تاس