الدوري الإيطالي.. الجورجي كفاراتسخيليا أفضل لاعب للموسم

اختير الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الجمعة أفضل لاعب للموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد عام من وصوله إلى نادي نابولي وقيادته لإحراز لقب السكوديتو للمرة الثالثة في تاريخه.

ونال كفاراتسخيليا (22 عاما) لقب الأفضل بعد تحليل الإحصائيات وكذلك تحركات جميع اللاعبين في الـ"سيري أ"، المسجلة إلكترونيا، حسبما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي التي ستمنح الجائزة للجورجي بعد غد الأحد على ملعب دييغو مارادونا قبل مباراة نابولي الأخيرة للموسم ضد سامبدوريا الذي ودع مصاف أندية النخبة.

وسجل كفاراتسخيليا 14 هدفا في جميع المسابقات، منها 12 في الدوري حيث يعد أيضا أفضل ممرر (10 تمريرات حاسمة).

وحصل نابولي على حصة الأسد من الجوائز إذ نال النيجيري فيكتور أوسيمهن، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري مع 25 هدفا في 31 مباراة، جائزة أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي هذا الموسم، والكوري الجنوبي كيم مين-جاي أفضل مدافع.

كما اختير نيكولو فاجولي (يوفنتوس) الأفضل ما دون 23 عاما، وإيفان بروفيدل (لاتسيو) أفضل حارس ونيكولو باريلا (إنتر) أفضل لاعب خط وسط.

المصدر: وكالات